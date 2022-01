Dé 56 die in Operatie Propere Handen voor de raadkamer worden geleid: alle namen, en wat hen ten laste wordt gelegd

Gouden Schoen Wie past de schoen? Cayman, De Caigny en Wullaert gaan met drie de laatste rechte lijn in

In Assepoester ging het nog om het schoentje of zelfs een muiltje. De sprookjestijd is al lang voorbij. Wegens foute en gruwelijk seksistische boel. We huldigen vanavond voor de zesde keer onze beste speelster van het jaar. Komen we uit bij vier keer Wullaert, twee keer Cayman of evenveel keer De Caigny?

