De 23 Vlammen voorgesteld: vandaag doelvrouwen Evrard, die in Spanje bij Huelva op de grond moest slapen, ‘leider’ Lemey en Lichtfus, de enige Waalse

Nicky Evrard (27) - OH Leuven - 51/0

Keepster die in de Belgische competitie veel werk heeft. Gent geraakte afgelopen seizoen niet in de top 5. Buitenlandse ervaring bij Twente (Nederland) en Huelva (Spanje). Na de titel in Nederland was Spanje een tegenvaller. Ze sliep er kort op een matras op de grond. Prof in het buitenland is niet overal top. Evrard is koel, ervaren, een leider en goed met haar voeten. Ze is zaakvoerder van een bedrijf dat springkastelen verhuurt. Twee dagen voor het vertrek naar Engeland wordt bekend gemaakt dat ze vanaf volgend seizoen voor OH Leuven speelt.

Volledig scherm Nicky Evrard verhuurt springkastelen in Oosterzele. © Simon Mouton Photo News

Diede Lemey (26) - Fortuna Sittard - 8/0

Was helemaal klaar voor haar plaats tussen de palen op het EK in 2017. 20 was ze. Coach Serneels bedacht zich en opteerde voor Justien Odeurs. Lemey was in shock maar werkte zich op haar manier er weer bovenop. Ze vertrok bij Anderlecht en ontdekte het Italiaanse voetbal via Verona en Atalanta. Ze werd pas verkozen tot beste doelvrouw van de Serie A. Haar naam, net zoals Dirk en Derek, betekent leider. Ze weet hoe ze een strafschop moet pakken. Zie de Pinatar Cup en, Sassuolo tegen Napoli van vorig seizoen. Maakte pas bekend dat ze Sassuolo verlaat en volgend seizoen voor Fortuna Sittard speelt.

Volledig scherm Diede Leymey poseert op de fandag met jonge supporters. © BELGA

Lisa Lichtfus (21) - Dijon - 0/0

Jong en beloftevol. Lichtfus vertrok naar Frankrijk om haar carriere nieuw leven in te blazen. Ze speelde 11 jaar voor Standard. Dan heb je iets nieuws nodig. Ze keept met stijl en ze deed dat voor de diverse Belgische jeugdselecties. Ze heeft nog geen enkele cap voor het A-team al maakte ze in 2017 al voor het eerst kennis met Cayman en co. Lichtfus is de enige Waalse Red Flame. Er zit geen enkele speelster van Standard bij de selectie. Wat is daar aan de hand?

Volledig scherm Lisa Lichtfus. © BELGA