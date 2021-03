De 14 gedaantes van Cruijff, vandaag 5 jaar overleden: vader van Barça, kettingroker, máár bovenal een genie

VoetbalVijf jaar geleden moesten we afscheid nemen van voetbalgrootheid Johan Cruijff. Sinds zijn debuut in 1964 kleurde de Amsterdammer het voetbal en drukte hij zijn stempel op een spelletje dat miljoenen mensen boeit. Cruijff inspireerde, schonk de wereld een archief aan briljante doelpunten en hertekende het voetbal. Eén man. Eén leven. Veertien gedaantes. Van godenzoon over kettingroker tot boelzoeker die in de clinch ging met Van Gaal en co.