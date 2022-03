Davy Roef, het ‘ijskonijn’ dat AA Gent nodig zal hebben in Griekse hel: “Te lang haalde ik mezelf altijd neer”

“Hij heeft dit seizoen alweer een half jaar verloren”: pech blijft Zinho Vanheusden achtervol­gen, maar er is licht aan het einde van de tunnel

Geen Zinho Vanheusden in de interlands tegen Ierland en Burkina Faso eind deze maand. Het blessureleed houdt niet op. Maar er is licht aan het einde van de tunnel voor de Limburger. De oorzaak van alle problemen lijkt gevonden. “Iedereen is vooral gelukkig dat het geen knie - of kruisbandproblemen zijn”, klink het in de omgeving van Vanheusden.

8 maart