Davino Verhulst vindt voetbalgeluk terug in Athene: “Drie maanden geleden nog werkloos, nu heeft coach van Olympiakos lof over voor mij”

VoetbalHij mist zijn kinderen die hij door de coronasituatie niet kan zien. Maar verder gaat het uitstekend met Davino Verhulst (32). De ex-doelman van Sporting Lokeren is momenteel aan de slag bij de Griekse eersteklasser Apollon Smyrnis, in Athene. “Het leven is hier fantastisch.”

De tijd dat Davino Verhulst nog keepte op Daknam voor het ter zielen gegane Sporting Lokeren lijkt alweer lang vervlogen. In zeven jaar speelde hij 149 matchen voor de Wase club. “Als ik aan die periode terugdenk, word ik boos. De laatste jaren was Lokeren als een schansspringer. Het ging er zó snel naar beneden. ‘t Was pijnlijk om te zien.”

Verhulst zat sinds het faillissement van Lokeren zonder club. “Tot ik in september op een zondag een telefoontje kreeg terwijl ik aan het vissen was. ‘Apollon Smyrnis toont interesse’, klonk het. Eerlijk? Ik had ook nog nooit van die club gehoord. Op drie dagen tijd heb ik de knoop toch doorgehakt. Dinsdag deed ik mijn coronatest en een dag later zat ik op het vliegtuig richting Griekenland. Een aanbieding krijgen om in Athene te gaan spelen en wonen, dat kon ik niet weigeren. Zeker omdat ik nog nooit écht in het buitenland had gevoetbald. De drang om weer matchen te spelen, was ook groot. Tot dusver heb ik nog geen seconde spijt gehad van mijn keuze.”

De eerste weken bij zijn nieuwe club verliepen echter allesbehalve vlekkeloos. Verhulst kreeg af te rekenen met corona. “Tien dagen na mijn aankomst testte ik positief. Ik had vooral last van extreme vermoeidheid. Die quarantaine was pittig. Drie weken lang moest ik in mijn hotelkamer blijven. De politie stond beneden zelfs te waken of ik wel binnen bleef - ze zijn hier streng. Elke koffie die ik wou drinken, moest ik bestellen via de room service.”

Volledig scherm Davino Verhulst tijdens zijn voorstelling bij Apollon Smyrnis. © HLN

Die quarantaine noemt hij “een moeilijke periode”. Maar wat Verhulst, die intussen hersteld is van corona en in zijn eigen appartement woont, vooral pijn doet, is dat hij zijn kinderen moet missen. Corona gaat stevig tekeer in Griekenland, dat sinds zaterdag in lockdown is. “Normaal zou ik dit weekend naar België afreizen, maar dat kan nu niet. Ik mis mijn kinderen. Mentaal is het een domper dat ik hen al drie maanden niet kon zien. En het zal duren tot Kerstmis vooraleer ik terug bij hen kan zijn. Ik ben uiteraard niet de enige die dit probleem heeft. Maar toch... Als je kind via de gsm zegt: ‘Papa, ik wil je een knuffel geven.’ Ja, dat doet wel even pijn.”

Echte voetbalstad

Gelukkig is er nog het voetbal waar Verhulst zich op kan focussen. De voorbije drie wedstrijden stond hij in de basis. In één week tijd speelde de Waaslander tegen drie topclubs: Olympiakos, Panathinaikos en PAOK. “Die stadions, dat is gewoon Champions League-niveau, hé. Dat duel tegen Olympiakos was ondanks onze 2-0-nederlaag fantastisch, want ik kon me onderscheiden met enkele goeie reddingen. De trainer van Olympiakos had het achteraf alleen maar over de doelman van de tegenstander. Drie maanden geleden was ik nog werkloos, en nu heeft de coach van zo’n topclub lof voor me over. Dat is toch het teken dat ik mijn ritme aan het terugvinden ben.” Apollon Smyrnis gaat als promovendus wel een lastig seizoen tegemoet. Het staat nu voorlaatste in de stand (met twee matchen minder gespeeld). “Ons hoofddoel is in eerste klasse te blijven.”

Verhulst heeft na een moeilijk jaar - eerst door die miserie bij Lokeren en daarna die periode zonder club - zijn voetbalgeluk teruggevonden. Op het veld, en ook ernaast. “Het leven in Athene is fantastisch. Ik woon vlakbij het centrum en op een kwartier rijden van ons stadion. Dit is een echte voetbalstad. Overal waar je komt, staat er wel een televisie op het voetbal afgestemd. Het leeft hier enorm. Ik heb een contract tot eind dit seizoen bij Apollon. Wel, als we verlost geraken van die ‘coronashit’ en ik vaker naar België kan afreizen om mijn kinderen te zien, dan wil ik hier gerust nog langer blijven spelen.”

Volledig scherm Davino Verhulst woont vlakbij het centrum va Athene. © rv

VIDEO. Verhulst aan het werk tegen Olympiakos