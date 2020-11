Dat heet dan los op de pantoffel: Giroud wist Zweedse opener uit met heerlijk vluchtschot

Buitenlands voetbal Football Talk. Voormalig Argentijns bondscoach Jorge Sampaoli test positief

16:50 Jorge Sampaoli, in 2015 met Chili winnaar van de Copa América en tussen 2017 en 2018 bondscoach van Argentinië, heeft positief getest op Covid-19. De intussen zestigjarige Argentijn is momenteel in Brazilië aan de slag als coach van Atletico Mineiro. Hij raakte er, samen met zijn volledige staf, besmet met het coronavirus.