Dante Vanzeir vertrokken naar Amerika: “Ik kijk uit naar dit nieuw avontuur”

Buitenlands voetbal KIJK. Cristiano Ronaldo helpt Al-Nassr met twee assists aan zege, maar bedoelde hij de tweede wel zo?

Cristiano Ronaldo (38) is z'n statistieken in Saudi-Arabië aan het opschroeven. Na eerder vijf doelpunten deelde hij vandaag ook z'n eerste assists uit. De eerste was een knappe pass, maar of hij de tweede zo bedoelde...