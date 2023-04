Dante Vanzeir landt terug in de VS en mag weer meetrainen met New York Red Bulls

Dante Vanzeir is terug afgereisd naar de VS waar hij met zijn ploeg New York Red Bulls aan de trainingen mag deelnemen. Zijn ‘stap opzij’ van het team, dat tot nader order zou gelden, is na het uitspreken van de schorsing wegens het racisme-incident al opgeheven.

Vanzeir was vorig weekend in België om zelf klaarheid te scheppen over het voorval dat zoveel stof in de VS deed opwaaien. Hij verklaarde na een discussie met de (witte) ref “what a monkey” gezegd te hebben - in de zin van ‘wat een idioot of dommerik’ - zonder stil te staan dat het woord racistisch zou kunnen overkomen bij spelers die in de buurt stonden. “Ze dachten dat ik het tegen één van hen had, maar dat was niet het geval. (...) Het spijt me dat ik er mensen mee kwetste en het zal nooit meer gebeuren.”

Volledig scherm Vanzeir schiep vorig weekend klaarheid over het incident tijdens de wedstrijd versus San Jose Earthquakes. © Sporza / Twitter

Zijn verklaring ligt in lijn met wat Jeremy Ebobisse zei. De zwarte speler van tegenstander San Jose Earthquakes had op het veld heel heftig gereageerd na het horen van het woord, maar verklaarde nadien op een publiek persmoment dat “het niet naar hem persoonlijk gericht was”. De commissie van de Major League Soccer (MLS) die Vanzeir en diverse getuigen na een grondig onderzoek hoorde, gelooft Vanzeir dat hij geen racistische intentie had richting iemand, maar wel een fout woord gebruikte dat zeer gevoelig kan liggen. De MLS hield daarmee rekening bij het bepalen van de strafmaat. De organisatie sprak naar hun normen een vrij lichte straf van zes weken schorsing en een boete van 10.000 dollar (circa 9.000 euro) uit.

Tijdens dat onderzoek en de storm over hem had Vanzeir tijdelijk een stap opzijgezet van het team. “Om verdere afleidingen te vermijden, zal Vanzeir tot nader order even afstand nemen van het team”, had New York RB gecommuniceerd. Intussen is die maatregel alweer opgeheven en mag Vanzeir gewoon meetrainen.

Vanzeir hoopt nu het onverkwikkelijke hoofdstuk snel te kunnen afsluiten. Hij is opgelucht dat hij in België de ware toedracht heeft kunnen toelichten en zou binnen de spelersgroep van NYRB steun genieten. De club staat achter hem, ook de brokken met de fans van NYRB zijn voor een deel al gelijmd na een gesprek tussen Vanzeir met vertegenwoordigers van de supportersverenigingen. Het zal wel nog moeten blijken of het weer helemaal goedkomt. Vanzeir wil de knop omdraaien en hoopt zich sportief te bewijzen op het veld.

Hij moet wel nog vier weken schorsing uitzitten. De aanvaller treedt normaliter wederop op 21 mei tegen Montréal, de ploeg van trainer Hernan Losada. NYRB is in het klassement wel afgegleden naar een derde laatste plek in de Eastern Conference. De enige zege boekte NYRB half maart tegen Colombus Crew, nota bene na een winning-goal van invaller Vanzeir in de blessuretijd.

Volledig scherm Vanzeir sprak al met vertegenwoordigers van misnoegde fangroepen van New York RB. De brokken zijn al voor een deel gelijmd, maar het blijft afwachten of ze zich weer helemaal kunnen verzoenen met de aanvaller die dit seizoen voor een recordbedrag overkwam. © rv / USA TODAY Sports via Reuters Con