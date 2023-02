Dante Vanzeir (24) samen met vader vertrokken naar VS: “Ben er zeker van dat ik ook in New York mijn weg ga vinden”

De transfer was al enkele weken in kannen en kruiken, maar vandaag heeft Dante Vanzeir officieel afscheid genomen van zijn familie en vrienden. Enkel zijn vader reisde vanochtend mee af naar Amerika. New York Red Bulls traint een eindje buiten New York, in de staat New Jersey, waar Vanzeir ook zal gaan wonen. “Ik kan me eindelijk opnieuw focussen op het voetbal”, weet de aalvlugge aanvaller. “Ik heb eventjes moeten wachten op mijn visum, maar gelukkig is alles in orde gekomen. Ik heb er echt enorm veel zin. Ik ben er zeker van dat ik mijn weg zal vinden. Voor de extrasportieve zaken heb ik mijn vader meegenomen.”