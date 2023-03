Dani Alves stuurt vanuit gevangenis brief naar ex-partner: “Ik zal blijven vechten om de wereld mijn onschuld te bewijzen”

“Dit is competitie­ver­val­sing”: beloften AA Gent missen tien spelers door interlands, maar kunnen match niét uitstellen

“Hier is gewoon niet over nagedacht.” AA Gent-manager Michel Louwagie schudt aan de boom nu de beloften van de Buffalo’s géén uitstel kunnen vragen voor de topper in eerste nationale tegen FC Luik. En dat terwijl ze tien (!) spelers missen door interlandverplichtingen. “Dit is competitievervalsing.”