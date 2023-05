Dani Alves krijgt in gevangenis bezoek van ex-vrouw en kinderen, die zijn onschuld uitschreeuwen: “Ik steek mijn hand voor hem in het vuur”

Dani Alves mocht gisteren 40 kaarsjes uitblazen, maar veel reden tot feesten was er niet. De Braziliaanse voetballer zit al meer dan drie maanden in de gevangenis omdat hij beschuldigd wordt van aanranding. Naar aanleiding van zijn verjaardag kwamen zijn ex-vrouw en kinderen gisteren wel op bezoek in zijn Spaanse cel.

KIJK. Ex-vrouw en kinderen Dani Alves bezoeken hem in Spaanse cel.

Geen ballonnen, taart en slingers vandaag voor Dani Alves. De profvoetballer zit al enkele maanden vast in de Spaanse gevangenis nadat hij eind december beschuldigd werd van de verkrachting van een 23-jarige vrouw in een nachtclub in Barcelona. Een feestje zat er dus niet in, maar Alves kreeg wel bezoek van zijn ex-vrouw en kinderen.

Dinorah Sanata, de ex van Dani Alves, gelooft sterk in de onschuld van haar ex-man. Samen kregen ze twee kinderen, Victoria en Daniel Alves. Santana verkondigt al sinds het begin dat ze de beschuldigingen niet gelooft. “Dani is niet in staat om zoiets te doen. Ik ken hem ondertussen al 22 jaar, waarvan 10 getrouwd. Ik zou mijn hand voor hem in het vuur steken”, zei ze eind februari nog tegen de Spaanse sportkrant Marca.

Ook tijdens het bezoek aan de jarige Alves herhaalde Santana haar boodschap nog eens: “Hij is onschuldig, maar van zijn vrijheid beroofd. Dat is heel hard en emotioneel. Hij was ontroerd, omdat hij de kinderen erg mist. Hij houdt zich sterk, maar blijft zijn onschuld uitschreeuwen.”

Huidige vrouw wil scheiden

Waar zijn ex-vrouw Dani Alves nog steeds openlijk steunt, doet zijn huidige vrouw dat niet meer. Aanvankelijk verdedigde Joana Sanz (29) haar man nog, maar enkele weken geleden gaf ze aan te willen scheiden. De Braziliaanse international, met drie keer Champions League en zes keer La Liga met FC Barcelona een gelauwerd voetballer, heeft Sanz dan ook in het diepst van haar hart gekwetst. Niet alleen omwille van de ontrouw, ook omdat op de dag van de vermeende verkrachting op 30 december de moeder van Sanz op sterven lag. Enkele weken later overleed de vrouw ook aan de gevolgen van kanker. Een tweede opdoffer op korte tijd voor het op Gran Canaria geboren model. Van de fans van Dani Alves kreeg ze vervolgens ook nog de wind van voren op de sociale media, toen het nieuws uitkwam dat ze van de voetballer wil scheiden. Sanz laste een stop in op de sociale media, waar ze op Instagram alleen al een miljoen volgers heeft.

Dit zou Dani Alves gedaan hebben in nachtclub in Barcelona De feiten zouden zich hebben voorgedaan op de avond van 30 december in nachtclub Sutton in Barcelona. Alves, zou op een gegeven moment “heel close aan het dansen geweest zijn met een vrouw” en “haar ook een drankje hebben aangeboden.” Na enkele minuten zou Alves vervolgens zijn hand op de schaamstreek van de vrouw gelegd hebben, die zich onmiddellijk wegtrok van de Braziliaan. Volledig scherm Nachtclub Sutton in Barcelona, waar Alves de feiten zou hebben gepleegd. © AFP - Photo News Vervolgens zou de vrouw door Alves naar het toilet geleid zijn, waarop hij de deur op slot deed. Daar zou ze geslagen geweest zijn, op de grond gegooid zijn en verkracht zijn. “Hij heeft zijn hand in mijn onderbroek gestoken”, vertelde de vrouw bij ABC. Vervolgens zou de Braziliaanse stervoetballer haar geslagen en gepenetreerd hebben. Eerder zou hij ook al geprobeerd hebben haar vriendinnen seksueel te benaderen. Pas nadat Alves de club verlaten had, zou de vrouw de feiten aangekaart hebben bij de security. De vrouw ging ook naar het ziekenhuis voor onderzoek en gaf haar kledij af bij de politie voor DNA-onderzoek. Ze gaf ook accurate beschrijvingen van de tatoeages van de voetballer op zijn onderbuik.