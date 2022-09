“Dan sta ík voor paal”: Oranje-bondscoach Louis van Gaal voelt zich in z'n hemd gezet door eigen spelers

Voetbal De veelzeggen­de lach van Ronaldinho als we hem befaamde, afgekeurde WK-goal van Wilmots laten zien

Een veelzeggende lach bij Ronaldinho (42). De Goddelijke Kanarie is in ons land voor een galamatch tussen AA Gent en Standard. Eén keer speelde hij tegen de Rode Duivels, op het WK in 2002. U weet wel, die achtste finale met Prendergast, toen de goal van Marc Wilmots werd afgekeurd. Wanneer we hem de beelden van die treffer nogmaals laten zien, spreekt zijn brede lach boekdelen. “Of dit een overtreding was? Natuurlijk is dat een fout. Claro! Duidelijk!”, roept hij terwijl hij het uitproest van het lachen. Goed wetende dat Brazilië toen is ontsnapt.

20:07