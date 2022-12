Daley Blind, die contract bij Ajax ontbonden ziet, kiest tussen Antwerp en Spaanse club

333 wedstrijden voor Ajax

Blind werd opgeleid bij Ajax, debuteerde eind 2018 en speelde 333 wedstrijden in de hoofdmacht, waarin hij 13 doelpunten maakte en 21 assists gaf. Blind werd liefst zeven keer landskampioen met Ajax: vier keer op rij in zijn eerste periode en drie keer op rij in zijn tweede periode. Na het WK 2014 werd hij voor 17,5 miljoen euro verkocht aan Manchester United, om na 141 wedstrijden in vier jaar tijd in de zomer van 2018 voor 16 miljoen euro terug te keren naar zijn geboorteplaats Amsterdam. Samen met Dusan Tadic zorgde hij voor de ervaring naast talenten als Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong, waardoor Ajax in 2019 bijna de Champions League-finale bereikte. Blind was op het WK basisspeler in de vijf wedstrijden die Oranje speelde, maar bereikte de mijlpaal van 100 interlands net niet in Qatar.