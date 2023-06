“Daar sè, Demol!”: dé bekendste goal van Stéphane Demol, waarmee hij Duivels naar historische halve finale kopte op WK

In de 102de minuut zag Vercauteren Gerets vrijstaan bij een corner. Die schilderde de bal enig mooi op het hoofd van de Demol. Die beukte de bal onhoudbaar overhoeks binnen, vergezeld van het iconische commentaar van Rik Desaedeleer. “Daar sè, Demol! Demol! Hahahaaaa. Mooi hé, mooi hé. Stéphane Demol, 20 jaar!” 3-2, en de Belgen voor het eerst op voorsprong. Niko Claessen zorgde voor de geruststellende 4-2, waardoor zelfs een derde goal van Belanov niet meer baatte voor de USSR. België had een van de topfavorieten naar huis gestuurd, mede dankzij Stéphane Demol.

In de kwartfinale werd ook Spanje, na penalties opzijgezet. Maar in de halve finale was het Argentinië van Maradona toch een maatje te groot voor de Rode Duivels. De kleine finale was er te veel aan voor Ceulemans en co: de Duivels gingen met 4-2 onderuit tegen Frankrijk.