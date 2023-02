“Daar moet je het beter doen, jongen”: De Ketelaere scoort weer slechte punten, Pioli behoudt vertrouwen

De blik in het ijle. Leão was er als de kippen bij om hem te troosten, aan de zijlijn staken doelpuntenmaker Diaz en coach Pioli hun ongeloof niet onder stoelen of banken. Charles De Ketelaere had net een opgelegde kans naast gekopt en miste zo de 2-0 voor AC Milan in de achtste finale tegen Tottenham. Pioli sprak achteraf zijn vertrouwen (nogmaals) uit in CDK, de media was een pak strenger.

Een kwartier voor tijd gooide Pioli dan De Ketelaere tussen de lijnen. De Rode Duivel kreeg in een rumoerig San Siro meteen een geweldige kans na goed klaarleggen van Giroud, maar hij miste z’n kopbal helemaal. Naast. Die eerste goal voor Milan wordt stilaan een vloek. De ontgoocheling stond van z'n gezicht af te lezen. Ontgoocheld was ook Pioli. “Het is jammer van die gemiste kans. De 2-0 zou belangrijk geweest zijn”, sprak hij bij Mediaset. Na de gemiste kans voor De Ketelaere liet ook Thiaw de 2-0 met het hoofd liggen.

Dat leverde De Ketelaere opnieuw magere punten op in de Italiaanse sportkranten. Zowel La Gazzetta dello Sport als Corriere della Sera gaven hem slechts 5,5, telkens het minste van alle Milan-spelers die een voor een allemaal hun niveau haalden. “Liet na de 2-0 te maken. Daar moet je het beter doen, jongen”, schrijft die laatste. “Hij was een kwartier lang zeker niet slecht”, luidt het in La Gazzetta. “De Ketelaere was meer aanwezig dan andere avonden. Jammer echter van de grote kopkans die hij miste.”

Davies zit De Ketelaere op de huid.

Dan scoorde een energieke Saelemaekers op zijn rechterflank wel punten. Een mooie 7. “Hij wint de concurrentiestrijd met Calabria, toch de kapitein van de ploeg en betaalt dat vertrouwen ruimschoots terug: gisteravond hield Saelemaekers de ervaren Perisic helemaal uit de match.”

Saelemaekers in duel met Perisic. Een tweestrijd die hij in zijn voordeel beslechtte.

Gelukkig voor De Ketelaere (21), prediken de Rossoneri geduld. Na eerder sportief directeur Paolo Maldini sprak nu ook Pioli zijn vertrouwen uit in onze landgenoot. Een investering van 32 miljoen euro wordt niet overboord gegooid. “De Ketelaere heeft meer tijd nodig gehad dan we verwacht hadden”, vervolgde Pioli. “Maar nu gaat het fysiek en mentaal wel goed met hem. Toen ik hem inbracht, heb ik hem ook gezegd dat het zijn kans was en dat die goal wel zal komen.” Een goal had De Ketelaere kunnen stijgen in de Milanese pikorde, nu lijkt het de komende weken toch weer vooral invalbeurten te worden. Zeker omdat Brahim Diaz, een concurrent, wél scoorde.

Want hoewel Milan - met Saelemaekers als enige Belg in de basis - de afgelopen weken op zoek was naar zichzelf, kende het een echte droomstart. Na het nodige sloopwerk van Theo Hernandez kon Diaz in twee tijden scoren. Tottenham moest op zoek naar de gelijkmaker, maar kon enkel licht dreigen op enkele stilstaande fases. Saelemaekers maakte dan weer aanvankelijk geen goeie indruk in de eerste periode, maar greep op slag van rust wel goed in toen Son gevaarlijk dreigde te worden.



Ook na de pauze blonk Tottenham - maar eigenlijk ook Milan - uit in onmondigheid. De Spurs, verzwakt door het ontbreken van de gekwetste Bentancur en de geschorste Hojbjerg op het middenveld, met veel afval in het spel. Milan met de twee onbenut gelaten kansen. Ondanks de misser van De Ketelaere stelde Milan in de slotfase wel de zege veilig. De ‘Rossoneri’ trekken zo over drie weken met een kleine bonus naar Londen.

Leao troost De Ketelaere.

