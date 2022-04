Daar is Marc Overmars: omstreden directeur voetbalzaken duikt voor het eerst op in tribune Bosuil

Conference League Dessers boos over reserverol: “Ik ben geen Thierry Henry, maar had volgens mij meer krediet verdiend”

Feyenoord heeft geen afstand kunnen nemen van Slavia Praag in het eerste duel van de kwartfinales van de Conference League. De ploeg van trainer Arne Slot bleef in een uitverkochte Kuip steken op een gelijkspel (3-3). Cyriel Dessers, door Racing Genk uitgeleend aan de Rotterdammers, viel na een uur in.

