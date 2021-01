Daar is de bevestiging: 28-jarige Will Still wordt de nieuwe coach van Beerschot

BeerschotWill Still wordt de nieuwe trainer van Beerschot. De 28-jarige Brit volgt de naar DC United vertrokken Hernan Losada op. Still is voortaan de jongste hoofdcoach ooit in de Jupiler Pro League.

“Een gedreven voetbalfreak die een goed zicht heeft op het spel en vlot communiceert met de mensen rondom hem.” Ziedaar Will Still in een notendop. De voormalige assistent van Hernan Losada kreeg dit weekend van Beerschot de vraag om over te nemen en kwam al snel tot een akkoord met de club. Still wordt op zijn 28ste de jongste hoofdcoach ooit in onze hoogste voetbalklasse.

Tot nu toe is de Engelsman Harry Game de jongste trainer die ooit in de Belgische eerste klasse aan de slag was. Game was 29 jaar en elf maanden toen hij in 1953 de sportieve leiding in handen kreeg bij Antwerp. Will Still, die op 14 oktober 29 wordt, zal dat record nu verbeteren. Woensdag in Eupen zit Still normaal een eerste keer als T1 op de bank.

Still is geen onbeschreven blad in het Belgische voetbal. Destijds begon hij op 21-jarige leeftijd onder de vleugels van Yannick Ferrera als videoanalist bij STVV. Later stapte hij mee over naar Standard om daarna bij Lierse terecht te komen. Sinds 2018 was hij actief als assistent bij Beerschot.

