D-day voor Dessers: wordt het Feyenoord of toch een terugkeer naar Genk?

Champions League Thibaut Courtois zet na CL-triomf vraagteken achter interland­break: “Ik speelde met pijn en moet bekijken wat we de volgende dagen zullen doen”

Thibaut Courtois werd verkozen tot man van de match in de gewonnen Champions League-finale met Real Madrid. Na afloop was hij euforisch, maar deed hij voor de VTM-micro ook een onthulling. “Ik speel al het hele jaar met pubalgie. Ook vandaag had ik pijn. Ik moet bekijken met de bondscoach wat we zullen doen de komende dagen.”

29 mei