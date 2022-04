Cyriel Dessers kan tegen Marseille dé Europese topschutter van Feyenoord worden: “Cultheld: ik hoor dat niet graag”

Geen Rotterdammer die nog cynisch zal doen over de Conference League, door Louis van Gaal spottend een ‘Jut en Jul-competitie’ genoemd. Het bekertoernooi leverde onze noorderburen niet alleen een karrenvracht aan punten voor de Europese coëfficiënt op, maar schonk de Nederlandse clubs ook enkele onvergetelijke avonden. Last one standing is Feyenoord, dat in een uitverkocht stadion het Franse Olympique Marseille ontvangt. “Ik verwacht de zotste Kuip die ik al heb meegemaakt”, zegt Cyriel Dessers. “Het stadion heeft zijn reputatie en maakt die volledig waar. Op Europese avonden is het altijd nog net iets gekker, met bijvoorbeeld grote tifo’s. De kwartfinale tegen Slavia Praag was al geschift, tegen Marseille gaan de fans er nog een extra laag bovenop leggen.”