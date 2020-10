Cyriel Dessers debuteert voor Nigeria: “Hoogtepunt in mijn carrière”

VoetbalEen kwartiertje voor tijd tijdens Nigeria-Tunesië, gisteravond, lichtte plots het nummer 26 op aan de zijlijn. De speler die zich klaarmaakte om in te vallen? Cyriel Dessers. Hij mag zich nu ook officieel een ‘Super Eagle’ noemen. En of hij daar fier op is.

“Het is een hele eer dat ik zo’n grote voetbalnatie als Nigeria mag vertegenwoordigen. Ik ben fier om een Super Eagle te zijn”, postte Cyriel Dessers vanmiddag op zijn Instagrampagina. Het leverde hem meteen duizenden likes en een pak felicitaties van onder meer Dries Mertens en Dennis Praet op.

Vorige week zat Dessers nog heel de match op de bank tegen Algerije, tegen Tunesië kreeg hij dus wél speelminuten. Dat de Genk-spits op z’n zachtst gezegd enthousiast is als we hem vanmiddag, net geland in Frankfurt, spreken, is de logica zelve.

Quote De trainingen waren van een heel hoog niveau, echt. Met basisspe­lers van Villarreal, Everton, Fulham,... meetrainen: heel leuk. Of ik niet uit de toon viel? Dat moet je aan de trainer vragen, maar ik vind toch van niet Cyriel Dessers

“Ik ben moe, heb amper geslapen vannacht en moet nu nog met de auto naar huis, maar het was het waard”, lacht hij. “Het was plezant, ik ben heel goed ontvangen in de groep. Dit was toch een hoogtepunt in mijn carrière, ja. Er zijn niet veel dingen die hoger aangeschreven zijn, toch? Misschien topschutter worden, ja. Maar spelen voor je land...”

Zoals elke nieuwkomer bij elke ploeg, moest ook Dessers het obligate ritueel ondergaan en voor een volle kleedkamer een liedje zingen. “Het is niet de eerste keer dat ik dat moet doen. Ik zing dan altijd ‘Smack that’ van Akon. Da’s ondertussen een specialiteit geworden.” (lacht)

Toen Dessers gisteravond z’n opwachting maakte, lag de 1-1-eindstand al vast. “De fut was er al een beetje uit”, geeft hij toe. “Het was voor iedereen een zware week, maar ik heb toch geprobeerd om nog wat gas te geven en iets te brengen. Ik kreeg één klein kansje, maar meer dan m’n voet tegen de bal zetten kon ik niet doen. ‘k Heb mijn ding gedaan, ook op training. Die waren trouwens van een heel hoog niveau, echt. Met basisspelers van Villarreal, Everton, Fulham,... meetrainen: heel leuk. Of ik niet uit de toon viel? Dat moet je aan de trainer vragen, maar ik vind toch van niet. Ik heb mijn goals gemaakt en had een lekker gevoel.”

Focus op Genk

In 2015 verzamelde Dessers één selectie voor de Belgische U21, hij kwam toen niet in actie tegen Moldavië. Voor Nigeria is de kop er nu wél af, en dan volgt automatisch de vraag of dat naar meer smaakte. Het antwoord dat volgt, is al even voorspelbaar. “Wie wil het nu niet om er nog eens bij te zijn? Je weet nooit in het voetbal. Maar dan zal ik goed moeten spelen bij Genk in de eerste plaats. Da’s nu mijn hoofdbekommernis. Bij Genk meer minuten maken vraagt nu mijn volle focus.”

Maar toch nog even nagenieten van die eerste minuten. “Het truitje dat ik aanhad, heb ik bijgehouden. Het extra shirt dat ik kreeg heb ik geruild met een speler van Tunesië. Die truitjes van Nigeria zijn populair, hoor. En zo heb ik het truitje dat ik droeg tijdens mijn eerste match en dat van de tegenstander. Mooi, toch?”

