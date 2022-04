Cyriel Dessers daags na Europees exploot: “Als ik mag kiezen waar m'n toekomst ligt? Doe dan maar Barcelona of Chelsea”

Dessers deed de Kuip tot twee keer toe ontploffen. “Het is moeilijk te omschrijven wat je dan voelt”, zegt hij in bovenstaande video. “Zeker bij mijn eerste goal was het speciaal. Het begon iets moeilijker te worden en net dan kon ik scoren. De ontlading in het stadion was enorm groot. Het was genieten, het is misschien wel het mooiste moment uit mijn carrière”, aldus Dessers, die door Feyenoord gehuurd wordt van Racing Genk.