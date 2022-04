Cyriel Dessers brengt Feyenoord tegen Marseille (3-2) met weer twee goals het delirium nabij: “Of ik wil blijven? Ja, zeker”

De 1-0 van Dessers:

Feyenoord keek vanavond in De Kuip Marseille in de ogen in de heenmatch van de halve finales van de Conference League. In dat toernooi kunnen de Rotterdammers altijd rekenen op Cyriel Dessers - onze landgenoot was vóór vandaag al goed voor acht doelpunten in tien duels. En ook vanavond was de huurling van Racing Genk trefzeker. Na een aflegger van Sinisterra nam Dessers de bal goed mee om hem vervolgens naast Mandanda in doel te deponeren. Nummer negen van de campagne en een doelpunt waarmee Dessers zich in de geschiedenisboeken van Feyenoord schoot, want hij werd samen met Pierre van Hooijdonk (2002) en Lex Schoenmaker (1974) Europees recordschutter in één seizoen.