Cruijff als voetbalvader, een racist met een tand minder, de rust van Lierse en hartzeer om Van Meir: voorsmaakje uit de biografie van Stanley Menzo

Op 6 april verschijnt de biografie van Stanley Menzo, opgetekend door auteur Mike van Damme. 'Het gevecht onder de lat' is een passende ondertitel voor het boek, want de inmiddels 57-jarige ex-doelman van clubs als Ajax en Lierse heeft bij momenten keihard moeten knokken voor zijn plaatsje in het profvoetbal. Racisme, stevige concurrentie, maar ook Menzo's overdreven drang naar perfectionisme bleken meer dan eens hinderpalen.

Voetbalvader Cruijff

Menzo’s voetbalverhaal begint bij Ajax, waar Aad de Mos hem op zijn twintigste laat debuteren. Zijn echte doorbraak komt er onder de grote Johan Cruijff, zo staat te lezen in de biografie:

‘Ik heb mijn carrière aan hem te danken, zo simpel is het. Ik had vertrouwen nodig. Als keeper, maar zeker ook als de gevoelsmens die ik ben. Ik moet niet te veel nadenken, dan gaat het mis. Johan gaf me dat goede gevoel. Ik was zijn keeper, terwijl ik nog nooit echt de eerste doelman van Ajax was geweest voordat hij in 1985 kwam.’ (…)

Stanley mocht in Cruijffs hiërarchie hoger staan, dat betekende niet dat hij overal mee weg kwam. Cruijffs wil bleef wet. En als de trainer Stanley een kans gaf, moest de keeper bijvoorbeeld niet ineens moeilijk gaan doen over een contractverlenging en eigenlijk gewoon tekenen bij het kruisje. Dat deed Stanley in eerste instantie niet. Hij wilde het voorstel van Ajax, net als zijn eerste contract in 1983, laten lezen door een goede bekende: Cor Soethout. Op zijn beurt wilde Soethout het nieuwe contract nog doorsturen aan Maarten de Vos, oprichter van het sportmarketingbureau Inter Football. De Vos kon niet meteen kijken, omdat hij in het buitenland zat. Stanley liet het Ajaxbestuur daarop weten even te wachten met tekenen. Daar was Cruijff echter niet van gediend. Hij zocht Stanley op. ‘Waarom teken je niet? Dan geef ik je een kans en dan teken je niet bij,’ foeterde de trainer. Stanley slikte. Het voelde meteen alsof hij zijn trainer had teleurgesteld. Dacht: shit, als ik nu niets doe, ben ik mijn plek alsnog kwijt. Hij wist niet hoe snel hij moest bijtekenen.

Quote Ik was de oudste van het team, maar voelde me de jongste. In België, heb ik ervaren dat het op een andere manier kon. Luchtiger, minder dwingend. Stanley Menzo over hoe hij rust vond in Lierse

Racist met tand minder

Doorheen zijn carrière werd Menzo talloze keren geconfronteerd met racisme. Hoewel hij innerlijk kookte, bewaarde de Surinaamse Amsterdammer toch meestal de kalmte. Slechts een enkele keer lukte dat niet helemaal.

Wiene Menzo was het zat. Na het openen van de zoveelste brief voor haar zoon waarin hem op grove wijze werd gesommeerd ‘op te rotten naar het oerwoud’ keek ze Stanley indringend aan. ‘Stop toch met dat voetbal,’ zei ze bijna smekend. Haar oudste zoon antwoordde zijn moeder dat hij ermee moest leren leven. Hij deed meer dan dat: als zwarte voetballer die opstond tegen racisme groeide uit tot een rolmodel. Hij sprak erover waar anderen zwegen. Hij deed dat niet omdat hij zo graag de kar wilde trekken. Stanley kon gewoon niet tegen onrecht. In welke vorm dan ook. (…)

Op 8 november 1987 liet Stanley zich wél gaan, na de uitwedstrijd tegen Willem II. Hij liep samen met een teamgenoot met een kist spullen vanuit de kleedkamer naar de spelersbus, en hoorde iemand vragen of zijn bananen in die kist zaten. Stanley zette de krat neer, liep op de jongen af en vroeg hem te herhalen wat hij zei. Met zijn handen in zijn zak stelde hij nogmaals de vraag. Zonder verder na te denken, sloeg Stanley hem met zijn vuist vol in het gezicht. De jongen droop met een bloedneus af en hield een gebroken tand over aan de klap. (…)

Willem II-trainer Piet de Visser was getuige van het voorval en nam het tegenover een verslaggever van De Telegraaf op voor Stanley. En zo kwam ook Wiene Menzo, die trouw alle dagbladen doorspitte op zoek naar de naam van haar zoon, erachter wat Stanley had gedaan. Haar bekroop alleen het gevoel dat één gebroken tand best karig was. Als die jongen haar zo had aangesproken, was hij zeker een paar tanden kwijtgeraakt.

Volledig scherm © BELGA

Ajacied voor het leven

Na 322 wedstrijden, drie landstitels en twee Europacups verliest Menzo bij Ajax zijn plaats onder de lat aan Edwin van der Sar. Toch blijft Ajax voor altijd aan Menzo kleven.

Stanley hief zijn handen de lucht in en klapte mee op de maat van het supportersgezang. ‘Stanley heeft een Ajaxhart, Stanley heeft een Ajaxhart’ klonk het op een Weens plein dat op 24 mei 1995 rood-wit kleurde. ‘Stanley Menzo, wie kent ’m niet, Stanley Menzo is een echte Ajacied,’ zong de horde Ajaxfans vrolijk verder. En daar ging hij, op de schouders van een paar olijke en ongetwijfeld al licht beschonken Amsterdammers.

Stanley had zich in een jaar niet zo geaccepteerd gevoeld en toch voelde het ongemakkelijk; hij stond immers al een jaar onder contract bij PSV. Dat hij in Wenen aanwezig was voor de Champions Leaguefinale tussen Ajax en AC Milan was al opmerkelijk genoeg. Of hij toestemming had gekregen van trainer Dick Advocaat of dat de woensdag de vrije dag in het trainingsschema in Eindhoven was, maakte niet uit: Stanley was sowieso ingegaan op de uitnodiging van zijn goede vriend Roel Kooijman om richting Wenen te gaan. Veel had de doelman ook niet te verliezen bij PSV: hij zat al een half jaar op de bank.

De rust van Lierse

Als overdreven perfectionist zadelde Menzo zichzelf te vaak op met onnodige druk. Pas bij het gemoedelijke Lierse, waar Menzo titel en beker pakte, veranderde dat enigszins. Gek genoeg kwam de klik er toen Menzo een rode schorsing uitzat.

Die rode kaart werd waardevoller dan Stanley op het moment van zijn aftocht kon vermoeden. Als hij het weekeinde erop gewoon had moeten spelen, was hij nooit op donderdagavond met een Belgische kennis wat gaan drinken in Antwerpen. Hij zat immers nog keurig in het keurslijf van de profvoetballer die puur leefde voor zijn vak. Daar pasten laat opblijven en alcohol simpelweg niet bij als er de volgende dag getraind of gespeeld moest worden. Die donderdagavond zakte hij echter flink door en kwam zelfs dronken thuis. De volgende dag trainde Stanley tot zijn eigen verbazing meer dan prima. (…)

Later ging Stanley zelfs af en toe op vrijdagmiddag met trainer Eric Gerets, de commercieel directeur en enkele businessleden van Lierse uitgebreid lunchen bij de Chinees. Een dag voor de wedstrijd zat hij dan rustig aan de wijn. Gerets zei er niets van, vond het normaal en deed mee. In de ongedwongen sfeer die de Belgische trainer had gecreëerd, vond Stanley zichzelf opnieuw uit. ‘Ik was de oudste van het team, maar voelde me de jongste,’ zegt hij. ‘In België, heb ik ervaren dat het op een andere manier kon. Luchtiger, minder dwingend.’

Volledig scherm In het shirt van Lierse. © PHOTO NEWS CROCHET PHILIPPE

Hartzeer om Van Meir

Menzo is sinds kort bondscoach van Aruba. In 2013 en 2014 was hij ook T1 bij Lierse. Daar klikte het niet met sportief directeur Tomasz Radzinski, die op een gegeven moment Menzo’s T2 en trouwe vriend Eric Van Meir aan de deur zette.

‘Radzinski vertelde dat Eric vanwege privéproblemen niet goed functioneerde. Hij moest eruit, vond Radzinski. Ik snapte er niets van. Ik werkte prima met Eric samen. Ik had het gevoel dat Radzinski ons uit elkaar wilde halen, omdat we samen een te sterk blok waren.’

Volledig scherm Stanley Menzo met Tomas Radzinski. © Photo News

Het ontslag van Van Meir bracht Stanley in een lastig parket. Hij vond dat hij solidair moest zijn met zijn maatje. Zijn zaakwaarnemer Perry Overeem adviseerde hem door te gaan. Stanley was financieel niet onafhankelijk en had het inkomen nodig om zijn gezin te onderhouden. Hij stond voor wat de moeilijkste beslissing zou worden in zijn trainerscarrière. Zijn gevoel stond regelrecht tegenover zijn ratio. Hij koos voor zijn ratio en besloot te blijven. Daarmee accepteerde hij het ontslag van zijn assistent en maatje.

Stanley kreeg al snel spijt van zijn keuze. Hij voelde zich een lafaard en durfde uit schaamte zelfs niet meer door Lier over straat te lopen. In de stad wist iedereen dat hij en Van Meir enorm close waren geweest als sterkhouders van het kampioenselftal uit 1997 en als peters van café Op de Meir. Stanley voelde de blikken al branden voordat hij iemand tegenkwam. Het was puur zijn eigen schuldgevoel dat opspeelde: hij had zijn vriend verraden.

Waar Van Meir inmiddels spreekt van een paar ‘moeilijke maanden’ in nog altijd een ‘goede vriendschap’, daar trekt Stanley zich de ontstane situatie erger aan. ‘Het heeft onze vriendschap, die gelukkig erg groot is, echt beschadigd,’ stelt hij. ‘Het zal nooit meer worden zoals het daarvoor was. Ik draag het nog steeds met me mee.’

Volledig scherm © PHOTO NEWS

Volledig scherm De cover van 'Menzo: het gevecht onder de lat.' © Rv