Cristiano Ronaldo met 124 miljoen euro op één in de door oliedollars gestuwde lijst van ‘best betaalde sporters’, ook gestopte Federer haalt nog top tien

Cristiano Ronaldo is, mede dankzij zijn riante contract bij de Saoedische club Al-Nassr, de best betaalde sporter ter wereld in 2023, met 136 miljoen dollar aan inkomsten (124 miljoen euro), voor Lionel Messi en Kylian Mbappé. Dat blijkt uit de jaarlijkse ranglijst van Forbes, dat zowel de salarissen als sponsorinkomsten van de sporters meetelt. Oliedollars uit het Midden-Oosten aan de macht.

De 38-jarige Portugese spits keert ondanks een op sportief vlak moeilijk jaar terug naar de toppositie in de lijst, nadat hij die in 2016 en 2017 al aanvoerde. Dat is een direct gevolg van zijn verhuis van Manchester United naar Saoedi-Arabië in januari, aangezien zijn twee contracten samen hem dit seizoen 46 miljoen dollar (42 miljoen euro) zullen opleveren, plus nog eens 90 miljoen dollar (82 miljoen euro) uit verschillende commerciële partnerschappen in de afgelopen twaalf maanden. Slechts drie atleten zijn in het verleden nog boven die 82 miljoen euro gegaan: Roger Federer, Tiger Woods en Conor McGregor. Die laatste deed dat vooral dankzij de verkoop van zijn whiskeymerk, ‘Proper No. Twelve’.

Ronaldo’s contract met Al-Nassr loopt tot 2025 en hij zou er een jaarsalaris van 75 miljoen dollar (68 miljoen euro) verdienen, aldus het gespecialiseerde Amerikaanse medium. Jackpot voor CR7. Die 124 miljoen euro is het hoogste bedrag dat een voetballer ooit geïncasseerd heeft.

Wereldkampioen Lionel Messi is van de eerste plaats verdrongen, ondanks het feit dat hij 130 miljoen dollar (118 miljoen euro) aan bruto inkomsten verdient. Dat is hetzelfde bedrag als vorig jaar. De Argentijn, die dicht bij een exit bij PSG staat, verdient haast exact evenveel in Parijs als hij uit commerciële deals haalt.

De Fransman Kylian Mbappé maakt het podium compleet, dankzij een spectaculaire sprong van de 35ste naar de derde plaats, met 120 miljoen dollar (109 miljoen euro) aan inkomsten. Het praktisch door de Qatarese staat gefinancierde PSG, via Qatar Sports Investments, op twee en drie in de lijst dus. Met jaarlijks bijna 72 miljoen euro is Mbappé wel de nummer één wat betreft salaris in het voetbal. En dat op zijn 24ste, wat van Mbappé de enige speler in deze top tien maakt onder de dertig jaar.

Vlak achter Mbappé staat LA Lakers-superster LeBron James. De 38-jarige basketballer verzamelt 119,5 miljoen dollar (108,6 miljoen euro) aan inkomsten. Bokskampioen Canelo Alvarez volgt als vijfde met net geen 100 miljoen euro.

Met de top drie gefinancierd door oliedollars is het Midden-Oosten aan de macht en ook in het golf zit veel geld uit die regio via de lucratieve LIV Series. Dustin Johnson en Phil Mickelson, twee spelers die de veelbesproken overstap maakten, staan nu in het toplijstje van Forbes met inkomens die tegen de 100 miljoen euro aanschurken.

Roger Federer, die eind september van vorig jaar zijn afscheid aankondigde, is de enige tennisser in de top tien. Zijn sportieve inkomsten bleven steken op 91.000 euro, maar daarnaast staat een gigantisch bedrag van 86 miljoen euro uit activiteiten en deals naast de court. Zo heeft hij een twaalftal grote sponsors die op lange termijn aan hem verbonden zijn. Onlangs tekende zijn RF-merk nog voor een licentieovereenkomst met brillenmaker Oliver Peoples.

Forbes stelt dat de sportieve inkomsten de salarissen, bonussen en het prijzengeld omvatten die tussen 1 mei 2022 en 1 mei 2023 zijn verdiend. De bedragen buiten het veld zijn een schatting van sponsordeals, aanwezigheden op events, inkomsten uit merchandising en licentie-inkomsten uit diezelfde periode. Bij dat laatste komt ook nog een bedrag van de opbrengsten van alle bedrijven die door de atleet worden beheerd, op basis van gesprekken met insiders uit de branche.