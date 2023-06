Cristiano Ronaldo gespot met gelakte teennagels op vakantie: waarom doen atleten dat?

Cristiano Ronaldo is - net als vele andere voetballers - op vakantie. De Portugees geniet met zijn familie van wat rust en postte foto’s van een boottocht op Instagram. Zijn profiel is met 593 miljoen (!) volgers het populairste account op het platform. Dit keer was niet zijn gespierde lichaam onderwerp van gesprek, maar wel zijn teennagels. Op een foto van Ronaldo was te zien dat hij zijn teennagels zwart had gelakt.