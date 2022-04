Cristiano Ronaldo en zwangere partner Georgina verliezen ongeboren zoontje

Croky Cup In zíjn Brussel gaat Kompany op zoek naar eerste prijs: “Vincent liep vaak door de wijk in zijn training van RSCA, iedereen noemde hem daardoor ‘Anderlecht’”

Een prijs in ‘zijn’ stad. Een potentiële eerste mijlpaal voor oerbrusselaar Vincent Kompany. Een inkijk in zijn hart voor de Noordwijk, de hoofdstad en haar jeugd. “Ik weet dat de Brusselse jeugd tot veel in staat is, als ze de kansen krijgen.”

