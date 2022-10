Crisis bij Anderlecht, een spektakelzege van Cercle Brugge en de eerste nederlaag voor Antwerp: de hoogtepunten van de tiende speeldag

Jupiler Pro League Malaise bij Anderlecht houdt aan: paars-wit in rechterko­lom en straks mogelijk 17 punten achter op Antwerp

De paars-witte miserie duurt voort. Zelfs een zwak Charleroi bleek in het Lotto Park te sterk voor een zwalpend Anderlecht. Crisis met een grote C. ‘Shame on you’, galmde door het Park.

