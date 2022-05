Courtois reageert nadat boze fans gedenksteen van de doelman aan het stadion van Atlético verwijderen

Champions LeagueBij Atlético Madrid zijn enkele uitspraken van Thibaut Courtois in slechte aarde gevallen. De Rode Duivel - die zaterdag de Champions League won met aartsvijand Real en inmiddels definitief past voor het vierluik in de Nations League - zei dat hij nu wel aan de goeie kant van de geschiedenis staat. Met Atlético verloor Courtois in 2014 de CL-finale. Fans haalden na een oproep van voorzitter Enrique Cerezo het naamplaatje van de doelman aan het stadion uit de grond. De reactie van Courtois laat niet op zich wachten.

Tussen Thibaut Courtois en de aanhang van Atlético Madrid komt het wellicht nooit meer goed. De Belgische doelman maakte tussen 2011 en 2014 het mooie weer bij ‘Los Colchoneros’, maar het ligt gevoelig dat hij tegenwoordig de kleuren van Real verdedigt. Zijn uitspraken worden er dan ook onder een vergrootglas gelegd. Zo sprak Courtois meteen na de finale: “Gisteren zei ik nog tegen mijn vrienden dat wanneer Real finales speelt, zij die winnen. Nu sta ik aan de goeie kant van de geschiedenis.”

Een indirecte sneer die koren op de molen is voor de Atlético-fans die Courtois in een slecht daglicht willen stellen. In 2014 was Courtois in Lissabon slechts een minuutje verwijderd van Champions League-winst met ‘Los Colchoneros’. Maar net tegen Real Madrid liep het mis na een kopbaldoelpunt van Sergio Ramos diep in blessuretijd.

Quote Sta me toe met heel veel sympathie één ding te zeggen: aan de goede zijde van de geschiede­nis staan ook zij die samen met jou hebben gehuild in Lissabon. José Luis Martínez-Almeida, burgemeester van Madrid

De uitspraak van Courtois raakte ook een gevoelige snaar bij Atlético-voorzitter Enrique Cerezo, die de fans in een interview bij het druk beluisterde radioprogramma ‘El Partidazo de COPE’ prompt opriep om het naamplaatje van Courtois aan Wanda Metropolitano te verwijderen. “Kom met een schop en een houweel en haal het weg.” De voorzitter liet weliswaar niet na via verschillende wegen de buren van Real te feliciteren met de Champions League-triomf. “We hebben Real gefeliciteerd per brief, via Whatsapp en nu ook via de radio.”

Eigenlijk was het de burgemeester van Madrid, José Luis Martínez-Almeida, die de bal aan het rollen bracht in een eerbetoon aan Ángel María Villar, gewezen Spaans bonds- en UEFA-voorzitter. Over Courtois zei hij tijdens dat moment: “Je hebt mij de voorbije jaren vaak doen genieten, maar sta me toe met heel veel sympathie één ding te zeggen: aan de goede zijde van de geschiedenis staan ook zij die samen met jou hebben gehuild in Lissabon.”

Maar zo gevraagd door voorzitter Cerezo, zo ook gedaan. Want vandaag doken op Twitter effectief foto’s op van het weggehaalde naamplaatje en het overgebleven gat in de grond. Zou Courtois er z’n slaap voor laten?

Niet meteen, maar Courtois kon het wel niet laten te reageren. Direct, met een foto van hem op Twitter met de Champions League-trofee en het bijschrift: “Hala Madrid”. Ook de hashtag #CHAMP14NS, naar de veertiende ‘beker met de Grote Oren’ voor Real, laat weinig aan de verbeelding over. En ook indirect, toen hij ook gisteravond een tweet likete. “Terwijl Atléti-fans zijn plaatje verwijderen, wint Thibaut Courtois een Champions League en is hij de MVP van de finale. Hij moet zich grote zorgen maken.”

In sportminnend Spanje wordt het voorval alvast druk besproken. In een ander sportprogramma op de radio, ‘El Larguero’ van SER, vinden ze de actie ridicuul. “Er zijn spelers die nog geen honderd matchen voor Atlético achter de naam hebben, die wel een plaatje hebben en geadoreerd worden (Courtois heeft er 111, red.). Courtois heeft gewoon pech gehad met zijn woorden.”

Het moet gezegd: ook bij de fans van Chelsea, die andere ex-club van Courtois, ligt de doelman in een onderste schuif. Zij hebben Courtois nooit vergeven hoe hij er zijn vertrek richting Real Madrid geforceerd heeft. Via een werkweigering - Courtois stuurde zijn kat naar de training - toonde de Rode Duivel dat zijn hart in Madrid en niet in Stamford Bridge lag.

