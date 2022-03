Courtois niet in top tien beste doelmannen ter wereld? “Onzin”, vindt Ancelotti

Premier League Toekomst Chelsea oogt onzeker, geeft TD Petr Cech toe, maar coach Tuchel kan nog lachen: “Desnoods rijd ik met de minibus”

Door de sanctiemaatregelen van de Britse overheid tegen de Russische Chelsea-eigenaar Roman Abramovitsj is het momenteel niet zeker dat de club het seizoen kan uitdoen, zo bekende technisch directeur Petr Cech vandaag voor de aftrap van het competitieduel tegen Newcastle United (1-0). “We leven van dag tot dag, want we hebben ons lot niet in eigen handen”, gaf de voormalige doelman toe in een interview bij Sky Sports. De overheid garandeert dat het Chelsea niet failliet zal laten gaan. Er wordt achter de schermen aan een oplossing gewerkt.

13 maart