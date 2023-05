Courtois mag opnieuw een prijs aan zijn erelijst toevoegen: Real Madrid steekt ten koste van Osasuna de Copa del Rey op zak

Real begon als een wervelwind aan de Spaanse bekerfinale. Vinícius zette zich na 2 minuten fantastisch door en legde het leer daarna perfect achteruit tot bij zijn landgenoot Rodrygo. Die twijfelde niet en trapte de 1-0 voorbij Osasuna-goalie Herrera in doel. Real was oppermachtig in de eerste periode en leek alles onder controle te hebben, maar Osasuna stak iets voor het halfuur toch eens de neus aan het venster. Barca-huurling Abde verschalkte Courtois, maar Carvajal bracht gelukkig voor onze nationale doelman redding op de lijn.