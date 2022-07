Courtois maakt Dembélé “kwaad” met reddingen in verloren Clasico tegen Barcelona, Hazard speelt helft als valse negen

Courtois: “Hazard kan ons veel bijdragen”

Ondanks de nederlaag tegen Barcelona bleef Thibaut Courtois rustig. “Hier moeten we weinig conclusies aan vastknopen, de voorbereiding telt niet. Sommigen bij ons zijn pas een week weer aan het trainen. Ik herinner me dat we eens met 3-7 verloren van Atlético en hen dat seizoen vervolgens twee keer klopten in de competitie. Zelf voel ik me goed. Ik ging niet naar de nationale ploeg in juni om mijn pubalgie te kunnen laten behandelen. Ik zit nu op goed niveau.” Dat ondervond ook Ousmane Dembélé. “Hij werd kwaad van mijn reddingen”, lachte Courtois.