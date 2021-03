Courtois en zijn e-sportsbedrijf kopen Spaanse damesploeg: “Geweldig om zo vrouwenvoetbal te steunen”

VoetbalGeen Thibaut Courtois (28) bij de Rode Duivels tegen Wit-Rusland gisteren. Onze nationale doelman kampte na een slechte nacht met schouderproblemen . Stilzitten naast het veld doet hij ondertussen allerminst, want Courtois kocht zich via zijn aandelen in DUX Gaming in bij EDF Logroño, een vrouwenploeg uit de Spaanse eerste klasse.

Sinds de lockdown van vorig jaar weten we dat Thibaut Courtois een fervent gamer is. De Rode Duivel werd door die belangstelling in juni 2020 mede-eigenaar van het e-sportsbedrijf DUX Gaming. De doelman van Real Madrid kocht er samen met Borja Iglesias van Real Betis een percentage aandelen. “Tijdens de lockdown heeft iedereen kunnen zien hoe belangrijk e-sports is. Ik wil daar deel van uitmaken”, vertelde hij toen.

Maar DUX Gaming doet meer. Het e-sportsbedrijf nam vorig jaar de Spaanse derdeklasser Inter de Madrid - voortaan DUX Internacional de Madrid - over. Courtois werd via zijn betrokkenheid bij DUX Gaming minderheidsaandeelhouder van de club, maar investeert in eigen naam niets in de derdeklasser. Ook Borja Iglesias, aanvaller bij Real Betis, bezit via het e-sportsbedrijf aandelen bij de club uit de Spaanse hoofdstad.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Op dezelfde manier wordt Courtois nu aandeelhouder van vrouwenploeg EDF Logroño. Door de investering van DUX Gaming gaat de club in de Eerste Divisie van het Spaanse vrouwenvoetbal voortaan door het leven als DUX Logroño. De naamsverandering van Logroño treedt in voege vanaf het seizoen 2021-2022. Ook het embleem en het tenue worden gelijk aan dat van andere DUX-teams zoals Inter de Madrid.

Nooit eerder had een e-sportsteam invloed in het damesvoetbal. “We willen met DUX het vrouwenvoetbal steunen en zien groeien”, vertelde Courtois in de Spaanse krant MARCA. “Ons model werkt in de wereld van e-sports en we hebben bewezen dat we het ook kunnen in de echte voetbalwereld, eerst met DUX Inter en vanaf nu ook met Logroño. Ik vind het een geweldig idee om de groei van het vrouwenvoetbal zo te ondersteunen.”

Bij Logroño zelf zijn ze ook blij. Voor Iván Antoñanzas Manuel, voorzitter van de CD Escuelas de Fútbol Logroño, is de samenwerking met DUX zelfs een keerpunt in de geschiedenis van de club. “We worden uniek door de werelden van profvoetbal en e-sports te verenigen. Met dit project bundelen we die krachten om te blijven groeien en zo het hoogst mogelijke niveau te bereiken.”

Lees ook.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News