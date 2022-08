Courtois en De Bruyne grijpen ernaast: Benzema na absoluut knaljaar uitgeroepen tot UEFA Speler van het Jaar

Dat Benzema een boerenseizoen kende is een understatement. 44 goals en 15 assists in 46 matchen over alle competities heen. Belangrijk in de 35ste titel van Real, maar vooral in die achtste eindzege in de Champions League. Denk maar aan zijn hattricks in de achtste finale en kwartfinale tegen respectievelijk PSG en Chelsea. Ook in de dubbele confrontatie tegen Manchester City in de halve finale was hij met drie treffers cruciaal. “Benzema is de beste spits ter wereld”, was Thibaut Courtois één van de velen die toen met lof strooide.