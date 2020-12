Courtois, Alderweireld en De Bruyne maken kans op plek in FIFA-Wereldelftal van het Jaar, Lukaku opvallende afwezige

Het Belgische drietal maakt deel uit van de voorselectie van 55 spelers, die de FIFA en FIFPRO donderdag bekendmaakte. Champions League-winnaar Bayern München is hofleverancier met maar liefst elf spelers.

Romelu Lukaku, die er met Inter een sterk 2020 heeft opzitten, kreeg geen stek in de voorselectie. De twee voorbije jaren stond Eden Hazard in het Wereldelftal, als eerste (en tot dusver enige) Belg sinds de eerste editie in 2005. De speler van Real Madrid, die in de Spaanse hoofdstad nog niet kon schitteren, is niet genomineerd.

Alle profvoetballers ter wereld kunnen hun stem uitbrengen op de genomineerden. Volgende week donderdag (17 december) wordt het Wereldelftal van 2020 onthuld op The Best FIFA Football Awards, die wegens de coronacrisis online plaatsvinden.