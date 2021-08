Coronarekening EK voetbal gepresenteerd: “9000 nieuwe besmettingen als gevolg van Euro 2020”

Wekenlang leefde er een echte hype in Engeland: “It’s coming home” was andermaal de meest gebruikte zin tijdens het Europees kampioenschap. De Engelsen stormden richting de finale en de fans waren er zeker van: Euro 2020 was voor de ‘Three Lions’. De afloop van de finale is al een tijdje bekend, de Italianen wonnen na strafschoppen. De rekening van de coronacijfers wordt nu pas gepresenteerd: het EK zorgde voor 9000 nieuwe besmettingen, meer dan 3000 daarvan worden in verband gebracht met de halve finale en finale in Wembley, ook al was er een negatieve coronatest nodig om het stadion binnen te geraken.