Corona-uitbraak bij Duivels-tegenstander Denemarken: negen spelers en bondscoach in quarantaine

VoetbalBij Denemarken, komende week woensdag (18/11) in Leuven de laatste tegenstander van de Rode Duivels in de groepsfase van de Nations League, zijn bondscoach Kasper Hjulmand, zijn assistent Morten Wieghorst en negen spelers in preventieve quarantaine geplaatst na een corona-uitbraak bij het nationale team, zo maakte de Deense bond DBU bekend.

Bij Denemarken testten Hoffenheim-winger Robert Skov en een therapeut maandag positief op het coronavirus. Zij vertoonden geen symptomen, maar werden wel in thuisisolatie geplaatst. Uit voorzorg worden nu de spelers en coaches met wie zij in nauw contact zijn geweest in quarantaine geplaatst. Ook zij zullen dus woensdag niet van de partij zijn in de oefeninterland tegen Zweden, als voorbereiding op de Nations League-duels tegen IJsland en België. Als ze donderdag negatief testen, kunnen ze wel aantreden in die laatste twee duels. Voorafgaand aan de interland van woensdag tegen Zweden wordt iedereen alvast opnieuw getest.

Naast de bondscoach gaat het hierbij om de internationals Frederik Ronnow, Yussuf Poulsen, Rasmus Falk Jensen, Pione Sisto, Anders Dreyer, Erik Sviatchenko, Alexander Scholz (onder meer ex-Lokeren en -Club Brugge), Jesper Hansen en Barça-aanvaller Martin Braithwaite. In de loop van dinsdag zullen er een aantal nieuwe spelers opgeroepen worden.

De Deense selectie zit in de hoek waar de klappen vallen, want eerder raakte al bekend dat Hjulmand tegen Zweden niet kan rekenen op zijn internationals die in de Engelse Premier League, de Championship en de Schotse Premiership aantreden. Dat is een gevolg van de reisrestricties die recent werden opgelegd door het Verenigd Koninkrijk uit vrees voor besmetting met een gemuteerd coronavirus, gevonden bij nertsen en intussen ook mensen in Denemarken.

Volledig scherm © AFP

Het Verenigd Koninkrijk sloot zaterdag met onmiddellijke ingang de grenzen voor reizigers uit Denemarken. Burgers van het Verenigd Koninkrijk en diegenen die een geldig visum hebben, mogen wel vanuit Denemarken naar het Verenigd Koninkrijk reizen. Die moeten wel veertien dagen in quarantaine gaan. Om die reden verhuist het NL-duel van Engeland tegen IJsland mogelijk naar Duitsland.

Door die nieuwe maatregelen zullen Kasper Schmeichel (Leicester), Jonas Lossl (Everton), Andreas Christensen (Chelsea), Jannik Vestergaard (Southampton), Henrik Dalsgaard (Brentford), Mathias Jensen (Brentford) en Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham) niet aantreden voor Denemarken tegen Zweden. De Zweden moeten het dan weer stellen zonder Victor Lindelof (Manchester United), Robin Olsen (Everton), Emil Krafth (Newcastle) en Ken Sema (Watford). Filip Helander, die in Schotland voor de Rangers speelt, is er evenmin bij.

"We leven in een tijd waarin corona overal kan toeslaan", zo vertelde Hjulmand in een mededeling van de Deense bond. "Het is op de eerste plaats jammer voor het team en de besmette spelers. Voor de oefeninterland zullen we enkele nieuwe spelers oproepen, voor de Nations League-duels hopen we zo veel mogelijk spelers te recupereren."

Volledig scherm Kasper Hjulmand. © via REUTERS

