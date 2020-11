Corona doet voetbalclubs (verder) in het rood gaan: “Vooral ploegen onder de absolute top in gevaar”

Rode Duivels Onze watcher: “Martínez heeft van Mertens een volwaardi­ge Duivel gemaakt. En van België een echte favoriet voor het EK”

16 november Italië? Polen? Of Nederland? Waar de Final Four over een jaar zal plaatsvinden, moet nog blijken. Maar dat Lukaku en co. zullen gaan, staat zo goed als vast. Het mocht na rust wel ietsje meer zijn.