Corona bij de Flames: Marie Minnaert (YLA Club) zeker nog tot vrijdag in quarantaine

Bondscoach Serneels, op de persconferentie in Tubize: “Neen, ik heb geen schrik voor nieuwe corona-gevallen. Het is de realiteit. We houden daar rekening mee en we moeten klaar zijn voor wat er eventueel nog op ons afkomt.”

Corona was een vervelende extra gisteren. Marie Minnaert (YLA Club) testte positief en blijft in quarantaine in afwachting van een negatieve test. De medische staf waakt over het dossier. Het wordt niet uitgesloten dat als Minnaert uit quarantaine mag, ze (vrijdag?) alsnog aansluit bij de selectie. Minnaert wordt niet vervangen. Serneels kiest donderdag uit een selectie van 22.

Anderlechtdoelvrouw Odeurs is terug nadat ze vorige maand nog geweerd werd. Of ze speelt? Serneels: “Ik heb mijn keuze al gemaakt. Ik weet al wie er tegen Armenië in doel staat. Ik wil heel mijn selectie scherp zien trainen de volgende dagen.”

Terugkeer Laura De Neve

In de defensie is er een luxeprobleem. Laura De Neve is terug. Ze heeft drie maanden niet voor de nationale ploeg gespeeld door een hardnekkige blessure. Serneels noemt zes kandidates voor de de posities centraal in de defensie: De Neve, Biesmans, Tysiak, Vanhaevermaet en Mertens.

De Flames spelen twee keer thuis in Leuven. Dan hebben ze zes van de tien WK-kwalificatiewedstrijden afgewerkt en zit het erop voor dit jaar. De opdracht voor de laatste campagne van het jaar is duidelijk. Twee keer winnen en over Polen naar de tweede plaats in de kwalificatiegroep.

