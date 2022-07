Corinne Diacre, bikkelharde bondscoach van ‘Les Bleues’ die niet vies is van controverse: “En deel je haar principes niet? Pech dan”

Voetbal‘Coco’ is haar bijnaam. Het heeft iets aandoenlijks. De vrouw achter die koosnaam is dat minder. Haar andere bijnamen - ‘Attilla’, ‘Draak’, of ‘Opperbevelhebber’ passen haar misschien beter. Corinne Diacre (47), Franse bondscoach met ijzeren hand, is geen onbeschreven blad. En kijkt straks onze Flames in de ogen. “Ik zag meisjes huilen in hun kamer. Het was één grote chaos.”

“Ik ben onverzettelijk en streng. Ik deel zweepslagen uit als een strenge moeder. En er mag nooit worden gelachen. Alles is zeer berekend, niemand krijgt privileges en de meisjes hebben het hier heel slecht.”

Corinne Diacre kan er zelf nog om lachen. De adjectieven die soms aan de Franse bondscoach worden gekoppeld, zijn niet altijd even fraai. De anekdotes uit het Franse kamp soms zelfs ronduit verontrustend.

Al van kindsbeen af moet Diacre opboksen tegen verwijten, stereotypes en de media. Dat begon toen ze wou beginnen voetballen, en haar ouders dat idee vakkundig de grond in boorden. “Het was geen sport voor meisjes volgens mijn vader, ik zou er m’n draai niet vinden”, herinnert ze zich. “En mijn moeder deelde die mening.” Zijzelf niet. “Maar toen hij me tegen een bal zag trappen, keerde hij z'n kar.”

© AFP

Als 11-jarig meisje reisde ze 400 kilometer naar Parijs voor een wedstrijd jongleren. 300 keer met rechts, 300 met links, 300 keer met beide voeten en 100 keer met het hoofd. Dat was het doel. Diacre haalde achtereenvolgens 300, 105, 300 en 100. Ze zette alle voetbalgekke jongens een neus en won. Tevreden was ze echter niet. Het jaar erna kwam ze terug, en maakte ze geen enkele fout.

Die onverzettelijkheid typeert haar carrière. Als centrale verdedigster zette ze het Franse vrouwenvoetbal mee op de kaart. Van haar 14de tot haar 32ste speelde ze voor Soyaux. Een club van groot belang in het vrouwenvoetbal, maar een stadje van amper 9.000 inwoners. Diacre was erbij tijdens de eerste WK-deelname van de Fransen, en was kapitein van Les Bleues. Ze vond haar draai in het wereldje, wees gerust.

© Photo News

Controversiële keuzes

Haar reputatie van ‘strenge generaal’ kreeg ze vooral als coach. Ook daar koppig als ze is. Vastberaden om het glazen plafond te doorbreken. Bij Clermont Foot kreeg ze de ogen van de wereld in haar nek: de eerste vrouwelijke coach bij een mannenteam in Frankrijk. Thibault Moulin (ex-Waasland-Beveren) was daarvan getuige: “Toen de voorzitter van Clermont de naam van de nieuwe trainer bekendmaakte, dacht ik: waar is die man mee bezig? Maar de gok draaide goed uit”, zei hij bij Sport/Voetbalmagazine. “Ik moet toegeven dat ik het in het begin moeilijk had. Vooral met het feit dat ik op training werd uitgescholden door een vrouw. Hoeveel keer heb ik niet op mijn tong moeten bijten om niets terug te roepen...”

Niet op haar mondje gevallen, die Française. Sinds haar aanstelling als bondscoach is ze al op verschillende tenen gaan staan. Ze wisselde meteen van aanvoerder (“Ze presteert minder goed voor haar land dan voor haar club”), selecteerde de topschutter van het vrouwenteam niet voor het WK en bekritiseerde een paar van haar spelers op televisie. Dat ze haar tactieken niet gehoorzaamden en uit positie liepen. En wie kritiek uitte op Diacre, werd prompt uit de selectie gezet.

Gehoorzamen aan haar principes, of je valt uit de boot. “Een uur is een uur. Een pet zet je af. En je houdt je flesje altijd bij. En anders? Pech”, weet ex-ploegmaat Jennifer Maier. Zo verbood Diacre haar speelsters om in hun kamer te blijven tijdens de Ramadan, “omdat het het groepsgevoel niet ten goede kwam”. Mochten de speelsters alleen het veld op met matchende sokken. IJsblokjes in het drankje waren verboden.

© AFP

“Een titel winnen met deze coach lijkt mij onmogelijk”, vertelde Sarah Buhaddi, die na jarenlange dienst voor Frankrijk plots voor onbepaalde duur (lees: tot Diacre opstapt) stopte bij de nationale ploeg. “We spelen in een heel, heel negatieve omgeving. En veel andere speelsters denken er hetzelfde over, maar durven niks zeggen.” Kapitein Amandine Henry vult aan: “Ik zag meisjes huilen in hun kamer, ikzelf soms ook. Ik wou genieten van het WK, maar het was één grote chaos.” Uitspraken die haar de aanvoerdersband, en later zelfs een plekje in de selectie voor dit EK zouden kosten. Na een telefoontje van 15 seconden (!).

De 5-1 in hun openingsmatch tegen Italië sprak boekdelen. Frankrijk beschikt over zeeën aan talent. Maar voorlopig komt dat er op grote toernooien niet uit. Na de uitschakeling op het WK wankelde het stoeltje van Diacre, maar ze bleef tegen de verwachtingen in op post.

‘Coco’ mikt in Engeland op niets minder dan de EK-finale. Op dat hoogste schavotje. Koppig zal ze altijd blijven.

De Fransen klopten Italië met 5-1. © Photo News