Conte debuteert met zege als coach van Tottenham in wedstrijd met vijf doelpunten en drie rode kaarten

Conference LeagueVan een spectaculair debuut gesproken. Antonio Conte heeft z'n eerste opdracht als hoofdcoach van Tottenham succesvol volbracht, al had dat wel wat voeten in de aarde. De Spurs kwamen snel 3-0 voor, maar zagen Vitesse nog voor de rust terugkeren tot 3-2. Na de pauze kreeg het Londense publiek ook nog eens drie rode kaarten te zien.

Antonio Conte werd pas dinsdag aangesteld als coach van Tottenham, maar debuteerde vanavond al tegen Vitesse. De Italiaan, aangetrokken als een Messias in Noord-Londen, wilde vuur zien van zijn vedettes. Een Britse storm. Een walk-over, eigenlijk, want dat waren toch de krachtsverhoudingen in het veld. Daarom ook stonden toppers als Harry Kane en Heung-Min Son aan de aftrap.

De start was veelbelovend voor Conte. Vitesse werd razendsnel op achterstand gezet. Na nog geen half uur stond Tottenham al op 3-0. Heung-Min Son, Lucas Moura en Harry Kane scoorden. Maar Vitesse had ruggengraat. Volharding. Jacob Rasmussen kopte fraai binnen, zorgde voor een sprankeltje hoop. Maar na de fraaie treffer van Matus Bero stonden de bezoekers bij de rust plots op 3-2.

En ook in de tweede helft beet Vitesse moedig van zich af. Coach Thomas Letsch had Loïs Openda gebracht. De Belg begon op de bank, omdat hij op de wedstrijddag te laat verscheen op de bespreking. Juist een overtreding op die Openda bracht Vitesse op een numerieke meerderheid. Cristian Romero ontving zijn tweede gele kaart, waarna een stormloop van Arnhemse zijde begon. Maar de storm luwde uiteindelijk ook. Eerst kreeg Danilho Doekhi rood, daarna doelman Markus Schubert. Met negen man was de stunt, in wezen zo dichtbij, voor Vitesse niet meer haalbaar.

Met de zege wipte Spurs in Groep G van de Conference League over Vitesse naar de tweede plek, op drie punten van leider Rennes. De Nederlandse club staat nu op plek drie in de poule, het Sloveense Mura is troosteloos laatste met nul punten.

