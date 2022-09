Conflict bij Franse voetbalploeg: Kylian Mbappé weigert deel te nemen aan fotoshoot

Buitenlands voetbal Het wisselende humeur van Cristiano Ronaldo: Portugees weigert selfie met verzorg­ster om achteraf jonge fan dolblij te maken

Eindelijk was het raak voor Cristiano Ronaldo dit seizoen. De Portugees knalde Manchester United gisteren vanop de strafschopstip op 0-2 bij Sheriff Tiraspol, meteen ook de eindscore. Toch was Ronaldo, bij het betreden van de spelerstunnel, niet in de moed om een verzorgster te verblijen met een selfie. De aanvaller wees de vrouw op een vrij korte manier af - al schrijven de UEFA-protocollen wel voor dat foto’s met spelers verboden zijn op die plek. Na de partij was Ronaldo klaarblijkelijk beter gezind. Een jonge fan wurmde zich tot aan de spelersbus, waar hij een dikke knuffel kreeg van zijn idool.

