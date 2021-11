Conference League levert wél op: winst tegen Partizan goed voor 1,75 miljoen en ook coëfficiënt vaart er wel bij

AA Gent speelde tot nu toe 9 matchen in de Conference League, voorrondes inbegrepen. 6 keer werd gewonnen, 1 keer gelijkgespeeld en 2 keer verloren. Voor de clubcoëfficiënt betekent dit dat de Buffalo’s dit seizoen al 6.000 punten veroverden. Ter vergelijking: Genk pakte in de Europa League 2.000 punten, Antwerp 1.000. Dat houdt Gent op een aardige 57ste plaats op de UEFA-ranking over de laatste 5 jaar, met 22.500 punten. Enkel Club Brugge doet beter, op de 36ste plaats, met 38.500 punten. Genk is 92ste, Antwerp staat op 112.