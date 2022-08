Coach en ploegmaats sparen lof voor Refaelov niet: “Een voorbeeld voor de vestiaire”

Conference LeagueHij kwam, hij zag en gidste Anderlecht (quasi zeker) richting play-offs van de Conference League. Lior Refaelov (36) was in Estland de regisseur van een zakelijk paars-wit. Met hem kan je nog steeds naar de oorlog.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

‘Rafaaa’, riep Felice Mazzu langs de zijlijn. Een duimpje ging de lucht in.

Lior Refaelov had spitsbroeder Fábio Silva net voor rust de 0-2 voorgeschoteld met een geweldige doorsteekpass. De Portugees, die zelf knap afrondde, was eveneens onder de indruk. “Het is makkelijk voetballen met een speler als ‘Rafa’ naast of achter je. Zonder twijfel man van de match.”

Silva had overschot van gelijk. Na tien minuten had Rafa ‘himself’ Anderlecht al op voorsprong gezet.

Boeken dan al toe in de A. Le Coq Arena, waar met 7.506 toeschouwers zowaar de tweede meest bezochte match ooit uit het Estse clubvoetbal plaatsvond. Ondanks de nederlaag hadden de Esten - velen met zakje popcorn in de hand - zich kostelijk geamuseerd. De handen gingen na afloop bij iedereen op mekaar. Mooi.

De tickets voor de play-offs van de Conference League kunnen evenwel (bijna) geboekt worden door Anderlecht. Getekend, Rafa.

Volledig scherm © BELGA

Mazzu had woensdagavond aangekondigd dat hij voor de Europese matchen “op zoek zou gaan naar de juiste balans tussen jong talent en ervaring.” Gisteren helde de balans toch duidelijk over naar de jeugd. Met een gemiddelde leeftijd van amper 23,7 jaar gooide Mazzu met voorsprong zijn jongste elftal in zijn nog prille carrière als RSCA-coach tussen de lijnen. Zie vooral het middenveld met Arnstad (18) - prima partij op de zes - Ait El Hadj (20) en Verschaeren (21). Niemand overschreed de kaap van de 30 lentes, behalve één man.

Niet toevallig stond Refaelov net gisteren opnieuw in de ploeg en bleef hij zelfs negentig minuten staan. Met 78 Europese matchen op zijn teller is hij ruimschoots de meest ervaren pion bij Anderlecht - ‘t zijn er zelfs meer dan de overige tien basisspelers opgeteld. Refaelov deed in Tallinn wat van iemand met die cijfers verwacht wordt: de ploeg bij de hand nemen. De Israëliër coachte opvallend veel, zowel vanuit zijn spitsenrol als later op het middenveld, en was een vaak gezocht aanspeelpunt. De goal en de assist als bekroning. Uitstekende partij.

Volledig scherm © Photo News

Natuurlijk was het máár tegen Paide Linnameeskond en was Anderlecht gisteren opnieuw niet overweldigend. Van Crombrugge moest zelfs een handvol keer zeer attent zijn of de Esten hadden gescoord. Maar paars-wit deed vooral wat het moest doen: een goeie uitgangspositie verzilveren. Zakelijk, in een regie van Refaelov.

Voor wie er nog aan twijfelde: Mazzu rekent wel degelijk op de nestor in zijn selectie. “Lior is zo’n intelligente en positieve speler”, was de trainer vol lof. “Hij is een voorbeeld voor de vestiaire. Vijf minuten voor tijd kwam hij nog een stevige tackle doen vlak voor de bank. Met die attitude zal Lior ons nog veel bijbrengen dit seizoen.”

Uiteraard zal dat niet op wekelijkse basis zijn. Op zijn 36ste kent Refaelov zijn lichaam als geen ander en weet hij perfect hoe te doseren. Iets waar Mazzu zich eveneens bewust van is, maar op belangrijke momenten zal hij de Israëliër nog steeds een belangrijke rol toedichten. Zoals gisteren.

Op het vliegtuig richting Estland had Refaelov al verteld dat het vuur nog steeds brandt. En al zeker voor die Europese avonden. “Ik bezoek graag steden over heel Europa”, grijnsde hij. Tallinn - stad aan het water met prachtig oud centrum - kan bij deze afgevinkt worden.

Over twee weken volgt, zonder grote plottwists, de volgende halte: Bern.

Reken maar dat hij op de afspraak zal zijn. Met Refaelov kunnen Anderlecht en Mazzu naar de oorlog.

Volledig scherm © Photo News

Lees ook: