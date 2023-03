Clubs willen VAR horen: communicatie met scheidsrechter moet publiek gemaakt worden, vindt Pro League

KIJK. “Dit is het failliet van de VAR”: Hein Vanhaezebrouck was ontstemd afgelopen weekend nadat de videoref niet ingreep na een elleboogstoot van Tajon Buchanan

De videoref gaat zo vaak in de fout dat hij zelf voorwerp is van een VAR-check. Voor de Pro League, dat de feitelijke kosten van de scheidsrechters draagt, is de maat vol.

“We vragen ons als liga af hoe de recente VAR-beslissingen zijn kunnen gebeuren”, zegt CEO Lorin Parys. “Ik heb daar met de CEO van de KBVB (Peter Bossaert, red.) over gebeld.”

De fouten van de VAR stralen niet alleen negatief af op de competitie. Het zadelt de clubs en supporters op met veel vragen en frustraties. Vooral de vage communicatie vanuit de scheidsrechterswereld is daarbij een storende factor.

“We willen daarom graag zo snel mogelijk maximale transparantie over de communicatie van de VAR”, zegt Parys. “Het is voor fans, spelers en clubs nodig om te weten waarvoor een VAR-interventie wordt gevraagd en welke punten er worden aangehaald in de discussie.”

Parys verwijst naar de manier waarop de videoref in het hockey functioneert. Daar kunnen fans de communicatie van de VAR rechtstreeks meevolgen tijdens een check. Op die manier is het meteen duidelijk waarom hij een bepaalde keuze maakt. In het voetbal is het op dit moment is zelfs na de wedstrijd compleet onduidelijk wat er zich in het hoofd van de videoref heeft afgespeeld.

Parys: “We steunen onze clubs en fans in de vraag naar duidelijkheid.”

Ondertussen gooide AA Gent nog een extra knuppel in het hoenderhok. De Buffalo’s voelen zich benadeeld nadat Club Brugge-speler Buchanan geen rode kaart kreeg ondanks een duidelijke elleboog. Niet voor het eerst dit seizoen bekritiseert de club de arbitrage in een open brief op haar website.

Een greep uit de klachten: “Is dit onkunde of is het onwil? (...) Dit bewijst des te meer het falen van het management en zelfs van de raad van bestuur van de KBVB. Voor de leiding van de arbitrage - die over onvoldoende kennis van zaken beschikt - lijkt er duidelijk weinig gebeurd. (...) Vorig seizoen besliste een camera-debacle over Play-Off 1 en ook dit seizoen zijn de foute beslissingen voor meerdere clubs niet alleen wedstrijd- maar ook competitiebepalend.”

Referee Department zegt ‘neen’ op vraag AA Gent Ook AA Gent roept in de brief om transparantie van het Referee Department, maar dat is niét van plan om de Buffalo’s toegang te verlenen tot de opnames van de communcatie tussen ref en VAR. En dat op basis van het VAR-protocol van de IFAB (International Football Association Board). Dat stelt dat opnames enkel intern mogen gebruikt worden voor educatieve doeleinden. Alleen als er ernstig getwijfeld wordt aan de integriteit van een VAR zou een club toegang kunnen krijgen. Dat is in theorie ook het geval, maar in de praktijk worden dergelijke opnames alleen gedeeld bij vermoedens van matchfixing.

