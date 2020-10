Club won slechts één keer na vorige 8 Champions League-zeges: “Na de 4-2 in Heusden-Zolder was ik heel kwaad”

De knappe zege in Sint-Petersburg deed moeiteloos denken aan die in Milaan, 17 jaar geleden. Zo ook bij de coach, al onthield Philippe Clement niet enkel de superstunt in San Siro: “Olivier De Cock (ex-rechtsachter van Club, red.) had dit deze week nog op Facebook gezet (grijnst). Een fantastische avond - één van de hoogtepunten op Europees vlak. Alleen verloren we drie dagen later met 4-2 van Heusden-Zolder - en OH Leuven heeft een veel betere ploeg dan Heusden-Zolder toen. Na een kwartier viel ik uit, na de match was ik heel kwaad omdat een aantal ploegmaats er na de euforie in Milaan hélemaal niet bij waren met hun hoofd. Die herinnering zit in mijn hoofd en dat zal ik in de aanloop van de match brengen. Om een hele grote ploeg te hebben, moet je er om de drie dagen staan. En niet af en toe eens pieken”.