Club van Courtois is eerste voetbalploeg ooit die transfersom betaalt in bitcoins, voor 37-jarige ex-aanvaller van Real Madrid B

Barral komt over van Racing Santander, maar een transferwaarde is nog niet bekendgemaakt. Wel is de overgang “mogelijk gemaakt” door Criptan, de sponsor van DUX Internacional de Madrid. Criptan is een Spaans platform voor de aan- en verkoop van digitale munten. “Wij heten David welkom binnen onze club”, schreef DUX op sociale media. “Hij wordt de eerste voetbalspeler ooit die wordt aangekocht met cryptomunten.”

De eerste sporter tout court die verpatst wordt met bitcoins is Barral evenwel niet. Russell Okung, een NFL-speler van de Carolina Panthers, was een dikke maand geleden de eerste. Hij ziet zijn loon bovendien uitbetaald in cryptomunten. “Betaald worden in bitcoin is de eerste stap om uit de corrupte, gemanipuleerde economie te stappen die we allemaal bewonen”, zei hij onlangs in een interview.Volgens de NFL zelf wordt de man uitbetaald in gewone Amerikaanse dollars. “Hij heeft mensen die dat geld omzetten in bitcoins”, klinkt het.