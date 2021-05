Club-supporter gaat plots op één knie voor vriendin tijdens viering kampioenstitel

Football Talk Football Talk. Krmencik grote bekerheld in Grieken­land - Parma, met Dierckx en Busi, verlaat Serie A met pijnlijke nederlaag

22 mei PAOK Saloniki heeft zaterdag de Griekse voetbalbeker op zak gestoken. In de finale in Athene won PAOK met 2-1 van kampioen Olympiakos. De club uit Piraeus mist zo een tweede dubbel titel-beker op een rij. Voor PAOK scoorde Club Brugge-huurling Michael Krmencik in de slotminuut de winning goal.