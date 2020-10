Club speelt vanavond tegen B-ploeg: marktwaarde basiselftal Lazio bijna gehalveerd

Champions League Waarom Wesley Hoedt bij Lazio en niet bij Belgische club voetbalt: Antwerp, Anderlecht én Club bedankten voor recordsala­ris

12:26 4,2 miljoen euro bruto. Zoveel geld streek Wesley Hoedt afgelopen seizoen op - een bedrag in de orde van het loon van Simon Mignolet en Hans Vanaken. Geen wonder dat Antwerp, Anderlecht en Club Brugge bedankten voor de Nederlander, vanavond met Lazio alsnog terug in België.