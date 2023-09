Club-sensatie Philip Zinckernagel over Standard, Deila en de interne concurrentie: “Ik zie niet in waarom ik uit de ploeg zou gaan”

Yannick Carrasco neemt afscheid van ploegmaats bij Atlético en wordt eerste basisspe­ler van de Duivels in Saoedi-Ara­bië

Romelu Lukaku liet een voorstel passeren. Kevin De Bruyne vindt het een optie later in zijn carrière. Maar Yannick Carrasco (29) drukt nu al een transfer naar Saoedi-Arabië door. Een laatste gesprek met de clubleiding van Atlético moet de obstakels van de baan ruimen. Al-Shabab wacht. Voor Carrasco wordt het de tweede lucratieve transfer naar een nieuwe voetbalnatie die op geen euro kijken - eerder was hij in China aan de slag.