Club profiteert niet van puntenverlies Union: matige topper tegen Anderlecht krijgt geen winnaar

Een ereronde voor de RSCA Women - voor de vijfde keer op rij kampioen. De handen op mekaar voor Silvio Proto, die de symbolische aftrap kwam geven. Feestelijke sfeer in het Lotto Park voor de topper tussen Anderlecht en Club. Beide ploegen konden een zaak doen na het scoreloos gelijkspel tussen Antwerp en Union.

Dé verrassing in de elf bij RSCA: Kristian Arnstad. Pas de tweede basisplaats bij de grote jongens voor de 19-jarige Noor, die de licht geblesseerde Refaelov verving. De vorige dateerde van begin vorig seizoen, tegen... Club Brugge. Ook Verschaeren ontbrak, Amuzu was zijn vervanger. Bij Club dezelfde elf die vorige week de maat namen van Antwerp.

Die elf Bruggelingen namen ook de beste start in het Lotto Park. Al na 3 minuten mocht Magallán van geluk spreken dat ref Verboomen noch de VAR ingreep voor een duwfout op De Ketelaere - een penalty had zéker gekund. Een dikke vijf minuten later was er een sterke save van Van Crombrugge nodig om Lang van de 0-1 te houden.

Anderlecht zag een tijdlang af en had in een intens begin regelmatig foutjes nodig. Paars-wit kreeg pas na 25 minuten een eerste kans: Amuzu trapte een metertje over. Het bleek het moment waarop de thuisploeg begon te groeien in de match, de beste kansen voor rust waren nog voor hen. Zirkzee krulde naast, Arnstad - puike partij - zette Mignolet aan het werk en Hoedt verraste de Brugse doelman zelfs bijna vanop de eigen helft. Wat een goal zou dát geweest zijn...

Kompany gooide na de pauze twee verse krachten tussen de lijnen: Delcroix maakte na opnieuw maanden blessureleed zijn comeback, Raman kwam de licht gekwetste Zirkzee aflossen. En Raman bracht - uiteraard - meteen vuurwerk, al tijdens zijn opwarming ging hij graag mee in het gejen van de Brugse fans. Raman stond nog geen minuut op het veld, of hij dwong Mignolet al tot een prima redding na mistasten van Mata.

Het vuur doofde evenwel even snel als het aangestoken werd. Voetballend was het zowel kregen Anderlecht als Club lang nog weinig voor mekaar, intens was het des te meer. Tot het Lotto Park twintig minuten voor tijd werd opgeschrikt door een kruisraket van Mata. Zijn kanonskogel stierf uiteen op de paal - en nadien op het been van Van Crombrugge. Gelukje voor RSCA. Maar ook Club mocht wat later de voetbalgoden danken dat Raman niet profiteerde van dramátisch inspelen van Nsoki.

Aan de overkant stierf een voorzet van Buchanan nog uiteen op de lat, invaller Ait El Hadj stuitte van dichtbij dan weer op een Brugs been. Goals vielen er niet meer. Zo blijft het status quo in de Champions’ play-offs. Club Brugge begint met een achterstand van drie punten aan het cruciale tweeluik tegen Union, Anderlecht blijft op gelijke hoogte met Antwerp.

Had Club al vroeg een penalty moeten krijgen?

